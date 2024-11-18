【日本】
機械受注（9月）08:50
予想　1.6%　前回　-1.9%（前月比)
予想　2.1%　前回　-3.4%（前年比)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（11月）09:01
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　1.0%（前年比)

【香港】
雇用統計（10月）17:30
予想　N/A　前回　3.0%（失業率)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想　N/A　前回　46.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　110.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想　24.5万件　前回　22.38万件（住宅着工件数)

【米国】
NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00
予想　42.0　前回　43.0（NAHB住宅市場指数)

対米証券投資（9月）19日06:00
予想　N/A　前回　1114.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります