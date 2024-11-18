【日本】

機械受注（9月）08:50

予想 1.6% 前回 -1.9%（前月比)

予想 2.1% 前回 -3.4%（前年比)



【英国】

ライトムーブ住宅価格（11月）09:01

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 1.0%（前年比)



【香港】

雇用統計（10月）17:30

予想 N/A 前回 3.0%（失業率)



【ユーロ圏】

ユーロ圏貿易収支（9月）19:00

予想 N/A 前回 46.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 110.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

住宅着工件数（10月）22:15

予想 24.5万件 前回 22.38万件（住宅着工件数)



【米国】

NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00

予想 42.0 前回 43.0（NAHB住宅市場指数)



対米証券投資（9月）19日06:00

予想 N/A 前回 1114.0億ドル（対米証券投資)



※予定は変更することがあります

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