本日の予定【経済指標】
【日本】
機械受注（9月）08:50
予想 1.6% 前回 -1.9%（前月比)
予想 2.1% 前回 -3.4%（前年比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（11月）09:01
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
【香港】
雇用統計（10月）17:30
予想 N/A 前回 3.0%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想 N/A 前回 46.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 110.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想 24.5万件 前回 22.38万件（住宅着工件数)
【米国】
NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00
予想 42.0 前回 43.0（NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（9月）19日06:00
予想 N/A 前回 1114.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります
機械受注（9月）08:50
予想 1.6% 前回 -1.9%（前月比)
予想 2.1% 前回 -3.4%（前年比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（11月）09:01
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
【香港】
雇用統計（10月）17:30
予想 N/A 前回 3.0%（失業率)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想 N/A 前回 46.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 110.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想 24.5万件 前回 22.38万件（住宅着工件数)
【米国】
NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00
予想 42.0 前回 43.0（NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（9月）19日06:00
予想 N/A 前回 1114.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります