【高校サッカー】選手権出場全48校がそろう！高川学園が30回目の切符 鹿児島城西がインハイ準V神村学園を破り8年ぶりの出場
12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。
17日（日）には埼玉、山口、大分、長崎、鹿児島の5県の代表が決定。これにより全国の代表48校が出そろいました。
関東勢最後となった埼玉の決勝は、正智深谷が浦和学院との激戦を制し8大会ぶり4回目の出場。
連続出場を狙う高川学園（山口）は、6大会連続、節目の30回目の出場を決めました。
九州勢では大分鶴崎（大分）が大分高に完封勝利し、14大会ぶり7回目の全国の切符。長崎総大附属（長崎）が2大会連続10回目の出場が決定。さらに鹿児島城西（鹿児島）が今年インターハイ準優勝の神村学園を破り8大会ぶり8回目の出場を果たしました。
これにより選手権に出場する48校すべて決定。18日（月）には全48校による抽選会が行われます。
◇各代表の決定状況 ★は17日に出場決定
【北海道・東北】
北海道:札幌大谷（4大会ぶり4回目）
青森:青森山田（28大会連続30回目）
岩手:専大北上（3大会ぶり3回目）
秋田:西目（12大会ぶり14回目）
山形:東海大山形（10大会ぶり2回目）
宮城:東北学院（37大会ぶり5回目）
福島:尚志（4大会連続15回目）
【関東】
茨城:明秀日立（2大会連続6回目）
群馬:前橋育英（4大会連続27回目）
栃木:矢板中央（2大会連続14回目）
埼玉:★正智深谷（8大会ぶり4回目）
千葉:流通経済大柏（3大会ぶり8回目）
東京A:帝京（15大会ぶり35回目）
東京B:堀越（2大会ぶり6回目）
神奈川:東海大相模（初出場）
山梨:山梨学院（2大会ぶり10回目）
【北信越】
新潟:新潟明訓（9大会ぶり7回目）
富山:龍谷富山（初出場）
長野:上田西（7大会ぶり3回目）
石川:金沢学院大附（初出場）
福井:福井商（17大会ぶり2回目）
【東海】
静岡:静岡学園（2大会連続15回目）
愛知:愛工大名電（5大会ぶり2回目）
岐阜:帝京大可児（6大会連続11回目）
三重:津工（2大会ぶり4回目）
【近畿】
滋賀:草津東（3大会ぶり13回目）
京都:京都橘（2大会連続11回目）
奈良:奈良育英（4大会連続17回目）
和歌山:近大和歌山（2大会ぶり10回目）
大阪:阪南大高（3大会ぶり3回目）
兵庫:滝川第二（3大会ぶり22回目）
【中国】
鳥取:米子北（15大会連続20回目）
島根:明誠（初出場）
広島:広島国際学院（2大会連続2回目）
山口:★高川学園（6大会連続30回目）
岡山:岡山学芸館（4大会連続7回目）
【四国】
香川:寒川（初出場）
愛媛:松山北（8大会ぶり6回目）
徳島:徳島市立（3大会連続21回目）
高知:高知（2大会ぶり19回目）
福岡:東福岡（3大会ぶり23回目）
佐賀:佐賀東（2大会連続14回目）
大分:★大分鶴崎（14大会ぶり7回目）
宮崎:日章学園（3大会連続18回目）
熊本:大津（4大会連続21回目）
長崎:★長崎総大附（2大会連続10回目）
鹿児島:★鹿児島城西 （8大会ぶり8回目）
沖縄:那覇西（4大会ぶり18回目）