¥¢¥¥Ê»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡¡ºòÇ¯5500Ëü±ß¤Ç¿·µï·ú¤Æ¤ë¤â¡ÄÅÚÃÏÇã¤ï¤º80ºÐÁ°¤Ë¡Ö²È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¥Ê¡×¤Î»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê44¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å£±¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯·ú¤Æ¤¿¼«Âð¤¬80ºÐÁ°¤Ë¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤Î¾å¤Ë²È·ú¤Æ¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡Ö°ì¸®²È¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏÇã¤¦¤ä¤óÉáÄÌ¡£ÅÚÃÏÇã¤ï¤º¤Ë¡¢¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤Î¾å¤Ë¾åÊª¤À¤±Çã¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡¡»³Ì¾¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤½¤ì¸À¤¦¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ëè·î¤Á¤ã¤ó¤È¼Ú¤ê¤Æ¤ëÂåÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£35Ç¯·ÀÌó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¤À¤«¤é80Á°¤Ç²È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö½»¤à½ê¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î½©»³¸ÂÀ¤¬¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤â¹ØÆþºÑ¤ß¡£²È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»³Ì¾¤â¡Ö80ºÐÁ°¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤¬¡ÖÅÚÃÏÇã¤¨¤ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡»³Ì¾¤Ï21Ç¯7·î¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤Î±§ÅÔµÜ¤Þ¤¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¿·µï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçºå»ÔÆâ¤ËÃæÄíÉÕ¤¡¢200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢7LDK¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡ÖÅÚÃÏ¤ÏÇã¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡£¾åÊª¤¬5500Ëü±ß¡£ÅÚÃÏÂå¤ÏËè·îÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡£5Ëü¤°¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢·î¤Î»ÙÊ§Áí³Û¤Ï¡ÖÊÖºÑ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ22Ëü¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£