¸Õ»¶½¤¤ÀìÌç²È¤È¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÎŽ¢·èÄêÅªº¹Ž£
ÀìÌç²È¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë²¿¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§78create¡¿PIXTA¡Ë
¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹½¾ÍèÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸½Âå¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¸ý¤ËÀìÌç²È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö»Å»ö¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¿Í¡¿¤³¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ö¼èºà¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¿Í¡¿¤³¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£²¿¤¬°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸µ¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÖWBS¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈÀìÌç¤ÎPRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢²¼Ìð°ìÎÉ¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡Ø¡Ö¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡ª ÀìÌç²È¤Î¤¿¤á¤ÎPRÀïÎ¬¡Ù¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î½ñ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î´ðËÜ·Á
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢400»ú°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë²¿¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÍúÎò½ñ¤Î²Õ¾ò½ñ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÍúÎò½ñ¤Î²Õ¾ò½ñ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð¿È¹»¤ä²áµî¤ËºßÀÒ¤·¤¿´ë¶ÈÌ¾¤äÉôÌçÌ¾¡¢¤µ¤é¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Ç¯¤Þ¤ÇÊ»¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏ³¤ì¤Ê¤¯Îóµó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤Û¤É¡Öµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÌÜÅª¤Ï²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¿®ÍêÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç²È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜ·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢»ä¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÎã¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈÀìÌç¤ÎPRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡ÊÊªÍý³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤ò¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¡£¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¦Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¤¢¤êÊý¤ËÌ¥¤«¤ì¡¢500¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò¼èºà¡£¤Þ¤¿7ËüÄÌ°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬ÈÈ¤·¤¬¤Á¤ÊÅÁ¤¨Êý¤ÎÇÔ°ø¤òÃÎ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÅ¾¿¦¡£Â¹¼ÒÄ¹Ä¾³í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¹¼ÒÄ¹¤Î¾ðÊóÈ¯¿®½Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç³Ø¤Ö¡£Ç¯¤Ë1ÁÈ¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËPR¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¡Ø¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤ÎPRÀïÎ¬¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø´¬¹þ¤ßÎÏ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¡£¡ØÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£
ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ÎÀìÌç²È¤«°ì¸À¤Ç¤ï¤«¤ë¸ª½ñ¤¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£°å»Õ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈÀìÌç¤ÎPRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ª½ñ¤¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Ð°Þ¤È¸½¾õ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¡Ö¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î¸ùÀÓ¤ÇÁ´¼ÒÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡×¤ò¡¢ÀìÌçÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¼ÂÀÓ¡¢Ãø½ñ¡¢É½¾´Îò¤Î¤è¤¦¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤µ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤¬¸«¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤É¤¦¤«
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Ð°Þ¤È¸½¾õ¤ÎÀâÌÀ¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¼ÂÀÓ¡¢Ãø½ñ¡¢É½¾´Îò¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀìÌçÀ¤Î¹â¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò°õ¾Ý¶¯¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¸ÇÍÌ¾»ì¡×¤ä¡Ö¿ô»ú¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2ÅÀ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¡ÖÅìµþ¤Î¥¡¼¶É¤ÇÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡×¡Ö¥¡¼¶É¤òÂà¿¦¸å¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡×¤ä¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤ò´°Á´¤Ë¾Ê¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°õ¾Ý¤Ï¤«¤Ê¤ê¼å¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬ºßÀÒ¤·¤¿´ë¶È¤Î¼ÂÌ¾¤â½ñ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤òÉÔ¾Í»ö¤Ç¼¤á¤¿¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÒÌ¾¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔÅÔ¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ç°¤¹¤é»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡Ö¿ô»ú¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¹¤ê¤¹¤®¤Ê¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£SNS¤Ê¤É¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²á¾ê¤Ê¼ÂÀÓ¼«Ëý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö5000¿Í°Ê¾å¤Î´ÉÍý¿¦¤ò»ØÆ³¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸¦½¤¤è¤ê7ÇÜÂ®¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3000¿Í°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»ÖË¾¼Ô¤ò»ØÆ³¤·¡¢500¿Í°Ê¾å¤¬Ç¯¾¦3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃ¯¤âËÜÅö¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¤òÂç·¶ºÀ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡×°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Âè»°¼Ô¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÇÍÌ¾»ì¡¢¤½¤·¤Æ¿ô»ú¤òÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀìÌç²È¤¬½Ð¤¹¤Ù¤¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ï
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀìÌç²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¼¡¤Î5¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ
¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²¿¤«ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀìÌç²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¼èºà¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë·ò¹¯Ë¡¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î·ò¹¯Ë¡¤ò¶µ¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼èºà¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ò¹¯Ë¡¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¹Ö»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ò¹¯Ë¡¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤À¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÍÑ¤¤¤ë±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼èºà¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏÃÏ¸µ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ»æ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ëÍó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÂêÌÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çºÅ¼Ô¡¢³«ºÅÆü»þ¤È¾ì½ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î½¸µÒ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Î³ÍÆÀ°Ê³°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼»²²Ã¼Ô¤Î½¸µÒ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡ÖPR TIMES¡×¤È¤¤¤¦ÍÎÁ¤Î¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼çÌÜÅª¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤äÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ï¡ÖPR TIMES¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPR TIMES¡×¤Ï¸¡º÷¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾å°Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¸«¹þµÒ¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¤â»²²Ã¼Ô¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡ØPR TIMES¡Ù¤Î·ÇºÜÎÁ¤Î¸µ¤Ï¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ªÄê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î4¤Ä¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£Â³ÊÔ¡Ø¤Ê¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤â¤Ê¤¤¡Ö»ÄÇ°¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤ÎÌÕÅÀ ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¼Ìð °ìÎÉ ¡§ PRÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë