韓国の主な週間日程（１８〜２４日）
◇１８日（月）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、南米訪問（〜２１日）
◇１９日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会予算決算特別委員会全体会議（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第６戦のパレスチナ戦（日本時間２３：００、ヨルダン）
◇２０日（水）
▲金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官、ラオス訪問（〜２１日）
◇２１日（木）
▲国会情報委員会全体会議（１０：００）
▲現代自動車、電気自動車（ＥＶ）専用モデル「アイオニック９」初公開
◇２２日（金）
▲国会情報委員会全体会議（１０：００）
▲「キムチの日」の記念式典（１０：３０）
◇２３日（土）
▲特になし
◇２４日（日）
▲特になし
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、南米訪問（〜２１日）
◇１９日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会予算決算特別委員会全体会議（１０：００）
▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第６戦のパレスチナ戦（日本時間２３：００、ヨルダン）
◇２０日（水）
▲金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官、ラオス訪問（〜２１日）
◇２１日（木）
▲国会情報委員会全体会議（１０：００）
▲現代自動車、電気自動車（ＥＶ）専用モデル「アイオニック９」初公開
◇２２日（金）
▲国会情報委員会全体会議（１０：００）
▲「キムチの日」の記念式典（１０：３０）
◇２３日（土）
▲特になし
◇２４日（日）
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