◇１８日（月）

▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、南米訪問（〜２１日）

◇１９日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会予算決算特別委員会全体会議（１０：００）

▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第６戦のパレスチナ戦（日本時間２３：００、ヨルダン）

◇２０日（水）

▲金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官、ラオス訪問（〜２１日）

◇２１日（木）

▲国会情報委員会全体会議（１０：００）

▲現代自動車、電気自動車（ＥＶ）専用モデル「アイオニック９」初公開

◇２２日（金）

▲国会情報委員会全体会議（１０：００）

▲「キムチの日」の記念式典（１０：３０）

◇２３日（土）

▲特になし

◇２４日（日）

▲特になし
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