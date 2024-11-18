◇１８日（月）



▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領、南米訪問（〜２１日）



◇１９日（火）



▲閣議（１０：００）



▲国会予算決算特別委員会全体会議（１０：００）



▲サッカー韓国代表、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選第６戦のパレスチナ戦（日本時間２３：００、ヨルダン）



◇２０日（水）



▲金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官、ラオス訪問（〜２１日）



◇２１日（木）



▲国会情報委員会全体会議（１０：００）



▲現代自動車、電気自動車（ＥＶ）専用モデル「アイオニック９」初公開



◇２２日（金）



▲国会情報委員会全体会議（１０：００）



▲「キムチの日」の記念式典（１０：３０）



◇２３日（土）



▲特になし



◇２４日（日）



▲特になし

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