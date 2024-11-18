中国浙江省の渓頭村、国連ベストツーリズムビレッジに選出
浙江省竜泉市渓頭村にある国際竹建築文化クリエーティブ基地。（2023年5月9日撮影、竜泉＝新華社配信/徐偉生）
【新華社竜泉11月17日】コロンビア北部カルタヘナで15日、国連世界観光機関（UN Tourism）の第122回執行理事会会議が開かれ、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表された。選出地の一つ、中国浙江省渓頭村は竜泉青磁焼成技術の伝承地で、陶磁器文化の継承スペースや現代美術の創作拠点を設け、陶芸文化祭を開いて観光地としての魅力を高めている。（記者/朱涵、呉帥帥）
浙江省竜泉市渓頭村にある五股窯竜窯でまきを運ぶ人たち。（2017年7月撮影、竜泉＝新華社配信/張有鋼）
伝統竜窯の「不滅窯火」から焼き上がった陶芸品を取り出すイベント。（2014年8月9日撮影、竜泉＝新華社配信/呉少平）
空から見た浙江省竜泉市渓頭村。（2016年9月22日撮影、竜泉＝新華社配信/姚卡）
浙江省竜泉市渓頭村にある活水進村公園。（2015年8月27日撮影、竜泉＝新華社配信/徐永明）
浙江省竜泉市渓頭村にある八棵樹星空テントホテル。（2020年11月8日撮影、竜泉＝新華社配信/張有鋼）
浙江省竜泉市渓頭村にある青磁工房でまきを補充する人。（2017年6月23日撮影、竜泉＝新華社配信/張有鋼）
浙江省竜泉市渓頭村にある窯の点火式。（2017年7月5日撮影、竜泉＝新華社配信/許肖麗）
浙江省竜泉市渓頭村にある国際竹建築文化クリエーティブ生活村落の夜景。（2017年5月29日撮影、竜泉＝新華社配信/謝徐敏）
浙江省竜泉市渓頭村の国際竹建築文化クリエーティブ生活村落に16ある単体建築の一つ、時光隧道橋。（2016年2月10日撮影、竜泉＝新華社配信/周建均）