１８８４年：朝鮮郵政総局規則を制定、漢城（現ソウル）―仁川間の郵便業務開始



１９５４年：韓米相互防衛条約発効



１９９２年：ロシアのエリツィン大統領が来韓



１９９２年：スロベニア、クロアチアと大使級外交関係を締結



１９９８年：金剛山観光の遊覧船「現代金剛号」が北朝鮮に向け東海港を出発



２００５年：釜山でアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開幕



２００９年：米国のオバマ大統領が初来韓



２０２２年：北朝鮮が新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１７」を試射 ※翌日に北朝鮮メディアは金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の立ち会いの下、「火星１７」の発射実験に成功したと報じた

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