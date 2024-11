【週刊ヤングマガジン 2024年51号】11月18日 発売価格:510円

本日11月18日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年51号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアを飾るのは“さゆりんご”こと松村沙友理さんで、今回が初ソロ表紙となる。

また巻中グラビアでは『THE TIME,』リポーター、西堀文さんが初水着を披露。巻末グラビアでは、「ミスマガジン2024 SHOWROOM賞」の立花蘭さんがチアダンスで鍛えたボディを見せ付けている。

なお、同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、松村さん、西堀さん、立花さんそれぞれのグラビアアザーカットが公開されている。

【松村沙友理さん】【西堀文さん】【立花蘭さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)中村和孝/ヤンマガWeb

(C)Takeo Dec./ヤンマガWeb

(C)桑島智輝/ヤンマガWeb