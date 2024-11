【「ハヤテのごとく! 完全版」18巻】11月18日 発売価格:1,980円

小学館は、マンガ「ハヤテのごとく! 完全版」の18巻を11月18日に発売する。価格は1,980円。

「ハヤテのごとく!」は、「週刊少年サンデー」で連載されていた累計2,100万部超えの執事コメディ。連載開始から20年を経て、描き下ろしを収録した完全版の刊行が行なわれている。

各巻描き下ろしエピソードが1話16ページ収録されているほか、描き下ろし特典カードを全27巻分集めると「ハヤテのごとく!」版大富豪が遊べるオリジナルカードゲームになる。

また、18巻を対象書店で購入すると、畑健二郎氏によるイラスト特典を先着で入手できる。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.