【「らんま 1/2 メモリアルブック 復刻版」】11月18日 発売価格:2,200円

小学館は、「らんま 1/2 メモリアルブック 復刻版」を11月18日に発売する。価格は2,200円。

本書は1996年に出版された「らんま1/2」のイラスト・コレクションを復刻したもの。9年間、全407話に及ぶ連載の中から、百数十点にのぼるカラーイラストを収録している。

さらに格闘・恋愛といった章ごとの名場面、全キャラクターの完全解説など、スペシャル企画も満載。巻頭は高橋留美子氏によるワイドサイズ・ポスターとなっている。

なお、「らんま1/2」は10月より完全新作アニメの放送が行なわれている。

