7人組グループIMP.の両A面3rdシングル「BAM-BOO/ミチシルベ」(12月16日リリース)から新曲「ミチシルベ」の先行配信がスタートし、ミュージックビデオ(MV)が18日、公開された。テレビ東京系で放送中のドラマ『Qrosの女』のエンディングテーマ曲である同楽曲は、週刊誌を舞台にスクープを追い求める登場人物たちの迷いながらも進む道を探し求める姿と歌詞がリンクしている。MVもドラマとリンクした世界観となっており、予告編の怪しげなシャッター音と何度も照らされるライト、何者かの手の正体が明らかとなった。同グループとして初となる各メンバーシーンで魅せる表情やシチュエーションも注目の映像となっている。

また、先行配信に合わせてダウンロードキャンペーンもスタート。今作は、初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayにはMVのほか、Music Video Behind The ScenesとCD Jacket/Booklet Behind The Scenesが収録される。3形態をまとめ買いすると特典としてオリジナルイラストステッカーが付属となる。