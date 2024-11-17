¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆüËÜ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡¡·ª¸¶¤¬Æ±Î½¡¦ ¥â¥¤¥Í¥í¤òÂÇ¤Áº¸µ¾Èô¡¡ÂåÁö¡¦¸Þ½½È¨¤¬½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÀ¸´Ô
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¡ÆüËÜ¡½¥¥å¡¼¥Ð¡Ê£±£·Æü¡¦Å·Êì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡·ª¸¶¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐ·è¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¸²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬Í··â¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂåÁö¤Ë¤ÏÀÚ¤ê»¥¡¢¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡£¤½¤Î¸å£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤êÂÇÀÊ¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌé¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î£·µåÌÜ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Óº¸µ¾Èô¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¸Þ½½È¨¤¬½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤ÆËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢ÆüËÜ¤¬£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡£¶¡½£´¤È£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¡¢»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£³ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬¹ßÈÄ¡£¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿åÃ£Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡Ê¸µ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡££±µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅê¥´¥í¡£¤À¤¬¡¢À¶¿å¤ÎÁ÷µå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·°ìÎÝ¼ê¡¦ËÒ¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡ÊµÏ¿¤ÏÀ¶¿å¤Î¼ººö¡Ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë£²¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾¡¤Æ¤Ð£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ£±°ÌÆÍÇË¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£