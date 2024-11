新たな日本酒の世界を広げる「IWA 5 アッサンブラージュ5」とフレンチのマリアージュを体験

日本酒とフレンチ、日本を愛する二人の創り手による一夜限りのコラボレーションディナー。新たな日本酒の世界が見えてきた。

「IWA 5 アッサンブラージュ5」が発売

IWA 5 アッサンブラージュ5 写真:食べログマガジン編集部

2024年9月、株式会社白岩は、日本酒ブランド「IWA」のリリース第5弾となる「IWA 5 アッサンブラージュ5(2023)」を発売しました。世界的に知られるシャンパーニュメゾン、ドン ペリニヨンを28年にわたり5代目醸造最高責任者として率いたリシャール・ジョフロワ氏が2020年に創立した日本酒ブランド「IWA」。ジョフロワ氏は、1991年に初めて日本を訪れ、京都の伝統料理を味わう中で、ともに味わう日本酒の奥深さにも引かれていったそう。長年携わってきたシャンパンと日本酒に多くの共通点を見いだし、これまでの経験や独創性で愛する日本酒に貢献したいと考えました。

リシャール・ジョフロワ氏 写真:お店から

一冬かけ醸造したその年の酒と、熟成した酒などの原酒を調合(アッサンブラージュ)させ、瓶詰め後にさらに熟成され生み出される「IWA」。日本酒にとって画期的な「アッサンブラージュ技術」は、経験豊かなジョフロワ氏だからこその手法。完璧なバランスを追求し続ける「IWA」は、アッサンブラージュによって毎年違った表情を見せ、現在では、日本だけでなく、ヨーロッパおよびアジア各国、アメリカなど30カ国にて販売され、世界中に日本酒のすばらしさを伝えています。

「est」のラグジュアリーな空間でペアリングを体験 写真:お店から

2024年10月、リリース第5弾となる「IWA 5 アッサンブラージュ5(2023)」の発売に合わせ、フォーシーズンズホテル東京大手町のメインダイニング「est」で一夜限りのコラボレーションディナーが行われました。「est」で扱う食材の多くは厳選された日本の食材。味噌や醤油、もろみなど日本の調味料も取り入れた軽やかで革新的な料理を提供しています。日本を愛するジョフロワ氏が創り出す「IWA 5」と、シェフのギヨーム・ブラカヴァル氏による日本の文化や食材に対する深い尊敬のもとにインスパイアされたジャパニーズフレンチのペアリングで、無限に広がるおいしさ。季節を生かしたフランス料理の数々との珠玉のペアリングを一部ご紹介。

日本文化を愛する二人によるコラボレーションディナー

カボチャ キャビア 写真:食べログマガジン編集部

IWA 5 アッサンブラージュ5 写真:食べログマガジン編集部

まずはいくらがアクセントになった「アミューズ」と、優しい甘みのかぼちゃのパイにキャビアの塩気がマッチした「カボチャ キャビア」。そこに本日の主役「IWA 5 アッサンブラージュ5(2023)」が登場。「アッサンブラージュ5」が表現する、絶妙に呼応し合う温かみ、重厚感、活力は前衛的な個性を感じさせ、パレット(味わい)とノーズ(香り)のコントラストが引き立ちます。純粋でバランスのとれたフルーティーでフローラルなアロマと、渋みを帯びた穏やかな奥行きで、どっしりと落ち着いた安定感。塩味のある魚卵と一緒に味わうと、「アッサンブラージュ5」のユニークな個性がさらに引き出されるよう。「伊勢エビ 赤ワイン」では、純粋さ、香り高さに重きを置いた「IWA 5 アッサンブラージュ2(2020)」が、濃厚な赤ワインソースと伊勢海老のミネラル感と甘みに寄り添います。

豚肉 稲藁 スイスチャード 写真:食べログマガジン編集部

「豚肉 稲藁 スイスチャード」には、力強さがあり、緻密で深みのある「IWA 5 アッサンブラージュ3(2021)」を。クリーミーなソースがしっとりと柔らかい豚肉に合わさり、サッと加熱したスイスチャードの独特な香りと味わいがアクセントとなった一皿には、リッチな印象の「アッサンブラージュ3」が互いの魅力を引き立て合います。

デザートにも合う「アッサンブラージュ4」 写真:食べログマガジン編集部

独創的でバリエーションに富んだデザートはフルーティーで繊細な「IWA 5 アッサンブラージュ4(2022)」と共に楽しみました。ほどよい甘みのデザートに「IWA 5 アッサンブラージュ4(2022)」の洗練された味わいが寄り添います。デザートと日本酒がこんなに合うとは思いませんでした。

「est」で最高のペアリング体験を

酒蔵「白岩」 写真:お店から

白岩の酒蔵での数年間のプロセスを経て、発展を続けているIWA。「私たちが目指したのは、自分たち自身に新たな発見と驚きをもたらし、新たな飛躍の道筋を見いだすことです。そうして造り上げられたアッサンブラージュ5は、新たな日本酒の世界へと足を踏み入れたような感覚でした。IWAの酒造りは、精神性に迫る対話そのものです。ビジョンと醸造の技術が融和し、高め合い、新境地をまた次のステージへと塗り替えました」と、ジョフロワ氏は語っています。

シャンパーニュの巨匠が第三の人生を賭けて挑む日本酒「IWA 5」。「est」では今後も「IWA 5 アッサンブラージュ2(2020)」から「IWA 5 アッサンブラージュ5(2023)」まで楽しめるそうなので、フレンチとのマリアージュを体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。



<店舗情報>◆est住所 : 東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39FTEL : 050-5457-3989

文:佐藤明日香

