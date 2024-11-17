皇后杯が開幕! ディオッサ出雲FC、東京国際大、吉備国際大Charme岡山高梁、ディアヴォロッソ広島が2回戦へ
皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権が開幕した。17日に1回戦が行われ、ディオッサ出雲FC、東京国際大、吉備国際大Charme岡山高梁、ディアヴォロッソ広島の4チームが2回戦進出を決めた。
ディオッサ出雲FCは神村学園高と対戦した。前半21分にMF原美埜里の得点で先制すると、立て続けに追加点。終盤にかけて神村学園高の追い上げに遭ったが、3-2で逃げ切った。
東京国際大はAICJ高と激突し、1-1で突入したPK戦の末に1回戦突破。吉備国際大Charme岡山高梁は秀岳館高に2-0、ディアヴォロッソ広島は愛知東邦大に1-0の勝利を収め、2回戦へと駒を進めた。
23日、24日に開催される2回戦では、1回戦を突破した4チームと2回戦から登場する28チームの計32チームが3回戦進出を懸けて激突。WEリーグ勢は12月14日、15日に行われる5回戦から参戦する。
【1回戦】
11月17日(日)
ディオッサ出雲FC 3-2 神村学園高 [福井テクノ]
東京国際大 1-1(PK5-3) AICJ高 [栃木グ]
吉備国際大Charme岡山高梁 2-0 秀岳館高 [福井テクノ]
ディアヴォロッソ広島 1-0 愛知東邦大 [栃木グ]
【2回戦】
11月23日(土)
ヴィアマテラス宮崎 11:00 ディオッサ出雲FC [Axis]
鳴門渦潮高 14:00 JFAアカデミー福島 [Axis]
オルカ鴨川FC 13:30 神奈川大 [石巻フ]
伊賀FCくノ一三重 14:00 新潟医療福祉大 [藤枝サ]
VONDS市原FCレディース 10:30 マイナビ仙台レディースユース [石巻フ]
静岡SSUボニータ 11:00 FC今治レディース [藤枝サ]
11月24日(日)
スフィーダ世田谷FC 13:30 山梨学院大 [石巻フ]
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 11:00 東京国際大 [藤枝サ]
日テレ・東京メニーナ 10:30 札幌大ヴィスタ [石巻フ]
ASハリマアルビオン 14:30 ヴィアティン三重レディース [三木陸]
スペランツァ大阪 11:30 吉備国際大Charme岡山高梁 [三木陸]
大和シルフィード 14:00 岡山湯郷Belle [栃木グ]
バニーズ群馬FCホワイトスター 14:00 福岡J・アンクラス [Axis ]
愛媛FCレディース 11:00 日本大学 [Axis ]
ニッパツ横浜FCシーガルズ 11:00 ディアヴォロッソ広島 [栃木グ]
日体大SMG横浜 14:00 明治国際医療大 [藤枝サ]
ディオッサ出雲FCは神村学園高と対戦した。前半21分にMF原美埜里の得点で先制すると、立て続けに追加点。終盤にかけて神村学園高の追い上げに遭ったが、3-2で逃げ切った。
23日、24日に開催される2回戦では、1回戦を突破した4チームと2回戦から登場する28チームの計32チームが3回戦進出を懸けて激突。WEリーグ勢は12月14日、15日に行われる5回戦から参戦する。
【1回戦】
11月17日(日)
ディオッサ出雲FC 3-2 神村学園高 [福井テクノ]
東京国際大 1-1(PK5-3) AICJ高 [栃木グ]
吉備国際大Charme岡山高梁 2-0 秀岳館高 [福井テクノ]
ディアヴォロッソ広島 1-0 愛知東邦大 [栃木グ]
【2回戦】
11月23日(土)
ヴィアマテラス宮崎 11:00 ディオッサ出雲FC [Axis]
鳴門渦潮高 14:00 JFAアカデミー福島 [Axis]
オルカ鴨川FC 13:30 神奈川大 [石巻フ]
伊賀FCくノ一三重 14:00 新潟医療福祉大 [藤枝サ]
VONDS市原FCレディース 10:30 マイナビ仙台レディースユース [石巻フ]
静岡SSUボニータ 11:00 FC今治レディース [藤枝サ]
11月24日(日)
スフィーダ世田谷FC 13:30 山梨学院大 [石巻フ]
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 11:00 東京国際大 [藤枝サ]
日テレ・東京メニーナ 10:30 札幌大ヴィスタ [石巻フ]
ASハリマアルビオン 14:30 ヴィアティン三重レディース [三木陸]
スペランツァ大阪 11:30 吉備国際大Charme岡山高梁 [三木陸]
大和シルフィード 14:00 岡山湯郷Belle [栃木グ]
バニーズ群馬FCホワイトスター 14:00 福岡J・アンクラス [Axis ]
愛媛FCレディース 11:00 日本大学 [Axis ]
ニッパツ横浜FCシーガルズ 11:00 ディアヴォロッソ広島 [栃木グ]
日体大SMG横浜 14:00 明治国際医療大 [藤枝サ]