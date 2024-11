Googleは15日(現地時間)、同社が開発・提供しているAI機能「Gemini」( https://gemini.google.com/ )のiPhone(iOS)向け「Gemini」アプリ(以下、Geminiアプリ)を提供開始したと発表しています。利用料は無料で、日本を含む世界中のアプリ配信マーケット「App Store」にてダウンロード・インストールできるとのこと。

2024.11.14

新しくなった Gemini アプリを iPhone でお試しください

・更新内容: 本日、iPhone 専用の Gemini アプリをリリースします。Gemini Live を楽しんだり、魅力的な画像を作成したり、YouTube、Gmail、Google マップなどのお気に入りの Google アプリから必要な情報を検索したりできます。疑問を解決したいときは、写真を撮って、それについて Gemini に質問するだけです。Gemini アプリを使用するには、App Store からダウンロードしてください。

言語、国や地域、デバイス、アカウントの提供状況の詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。

・理由: iPhone で Gemini に簡単にアクセスできるようになります。Gemini Live や画像生成などの最新の機能も利用可能です。

これにより、これまではAndroidで利用できていたGeminiアプリがiPhoneでも利用できるようになり、iPhoneでGoogleのパーソナルAI機能であるGeminiに簡単にアクセスできるようになるとしています。なお、会話形式でより自然に話をするように使えるGemini Liveは現在、iPhoneでは10を超える言語で利用でき、近くさらに増える予定だということです。GeminiはGoogleが開発・提供しているAI機能で、これまではWebブラウザーやAndroid向けGeminiアプリで利用できたほか、iPhoneではスマホなど向け「Google」アプリにて利用できていましたが、新たにiPhone向けGeminiアプリがリリースされました。専用アプリを使うことによってまったく新しい方法でGeminiを体験できるようになり、学習や創造性、生産性の向上に役立つ機能に簡単にアクセスできるようになります。<Geminiの機能例>(1)Gemini Liveで自由に会話を楽しみましょうiPhoneでGeminiと会話をしながら利用できるようになりました。もちろん、会話を中断して質問したり、話題を変えたりすることもできます。これは今後の面接の練習をしたり、新しい街でやるべきことについてアドバイスを求めたり、ブレインストーミングをして独創的なアイデアを練ったりしたいときに最適です。また10種類の異なる声から選択してGeminiの声をカスタマイズできます。(2)Geminiで賢く勉強しましょうGeminiは学習を簡単にし、あらゆる科目について質問したり、カスタマイズされた学習プランを取得したりすることができます。またGeminiは学習スタイルに合わせたステップバイステップのカスタムガイダンスを提供し、クイズで知識をテストすることもできます。例えば、複雑な図を添付し、Geminiにクイズをしてもらうことができます。(3)Geminiで魅力的な画像を生成これまでで最も高品質な画像生成モデルであるImagen 3はテキストの説明を魅力的なAI画像に素早く変換できます。友達のグループチャットで共有するのに最適な画像を探している場合でもクリエイティブなプロジェクトにユニークなビジュアルが必要な場合でもImagen 3の強化されたフォトリアリズムと精度によって銀河をテーマにしたアーモンド型のネイル画像などを信じられないほどの緻密さと鮮やかさで生成でき、アイデアを実現できます。(4)Geminiでお気に入りのアプリにアクセスGeminiはGoogleのお気に入りのアプリとシームレスに接続します。拡張機能を使用すればGeminiで「YouTube」や「Google マップ」、「Gmail」、「Google カレンダー」などの毎日使うGoogleのサービスから関連情報を検索して表示できます。しかもすべて1つの会話内で行えます。アプリ名:Google Gemini価格:無料カテゴリー:仕事効率化開発者:Googleバージョン:1.2024.4330813互換性:iOS 16.0以降が必要です。App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id6477489729?mt=8

