ºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¡ÖÆ¬¤È¿´¤¬ÊÌ¤Î¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¡×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¹Í¤¨¤¿¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£
¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Û¤«¡¢ÏÃÂêºî¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿2024Ç¯¤ÎNetflix¹ñÆâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë1ËÜ¤¬¡¢11·î14Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÍÂ¼²Í½ã¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬W¼ç±é¤·¡¢¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤ÎµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤À¡£
ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦Íº²ð¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ò¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÅöÆü¤Ë»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿¤µ¤¨»Ò¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¡£Íº²ð¤Î¿´Â¡¤ò°Ü¿¢¤µ¤ì¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿À®À¥¡Êºä¸ý·òÂÀÏº¡Ë¡£2¿Í¤Ï¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÏÀ®À¥¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÍº²ð¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
°ìÊýÀ®À¥¤â¡¢ºÊ¤Î¥ß¥¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢°Ü¿¢¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤ËÀ¸¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°Ü¿¢¸å¤Îµ²±¤äµ»Ç½¤ÎÅ¾°Ü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
FRaU web¤Ç¤Ïºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÊÌ¤Î¿´¤¬¤¢¤ë¡×Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤É¤¦Ä©¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¤¬ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¡Ö°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÊÌ¤Î¿´¤¬¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ
¡½¡½À©ºîÈ¯É½»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤Î¿´¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íº²ð¤Î¿´Â¡¤¬¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍº²ð¤Îµ²±¤ä»×¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õºê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ30¡óÍº²ð¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ö¤É¤¦¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â¤È¤Ë¤«¤¯Çº¤ó¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯»î¤·¤Æ»î¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏOK¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤â¤¦£±²ó¤À¤±¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âËÜºî¤ÏÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ²ò¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÁ´Éô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÄÅÍ¿¿¤ÎÍº²ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±é¤¸¤¿
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÇÍº²ðÌò¤ÎÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶¦Í¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤¨¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍº²ð¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÏÃ¤ò½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÍº²ð¤ÏËÜ¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤µ¤¨»Ò¤Îµ²±¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¨»Ò¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃæ¤ÇÈþ²½¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¾ðÊó¤òÅÏ¤µ¤º¤ËËÍ¤¬¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Íò¤ÎÆü¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢À®À¥¤¬¤µ¤¨»Ò¤ËÍº²ð¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤¯¤À¤ê¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«»£¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Íº²ð¤È¤·¤Æ¤Ä¤é¤Ä¤éÏÃ¤¹¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Èà¤¬ÎÉ¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤òÁý¤ä¤¹¤«¡½¡½²¿¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥»¥ê¥Õ¼«ÂÎ¤ÏÍº²ð¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤ËÀ®À¥¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ö¤ó¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ
¡½¡½¤µ¤¨»ÒÌò¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¤Û¤«Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤È²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»×¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤¬¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ã¥È¡ÊÊª¸ì¤ÎÂç¶Ú¤òµ¤·¤¿´ÊÃ±¤Ê»ñÎÁ¡ËÃÊ³¬¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é»£±Æ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤µ¤¨»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤âÀ®À¥¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¤·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬30Ç¯¤¯¤é¤¤À¸¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÀººº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤·¤íÎø°¦´Ñ¤Ë¤·¤í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´¶³Ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Ê¤É¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¤è¤¯¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¿§¡¹¤Ê¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡£Éô½ð¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾å²¼¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Á´°÷¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¸½¾ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤¬ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜÀþ¤¬Èà½÷¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤³¤òËÍ¤¬¥¬¥µ¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼þ¤ê¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¤ÎÉÔÎÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö·Ú¤ä¤«¤µ¡×¤È¡Ö¤Ä¤é¤µ¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ëÍÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä©Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥É¥í¥Ã¤È¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ¤ò¼¾ÅÙ¹â¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ø¤Ç¤µ¤¨»Ò¤È¥ß¥¡ÊÀ®À¥¤ÎºÊ¡Ë¤¬À®À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¼Çµï¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÄË¤ß¤â¤ï¤«¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦±öÇß¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÉÔÎÑ¤ÎÊª¸ì¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®À¥¤È¥ß¥¤¬º§°ù´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íº²ð¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ß¥¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íº²ð¤Î¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÀ®À¥¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À®À¥¤¬Íº²ð¤È¤¤¤¦³¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥ß¥¤Î¤Ä¤é¤µ¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢À®À¥¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Íº²ð¤Î¿´Â¡¤¬¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È³ëÆ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ß¥¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¡ÖÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®À¥¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´°Á´¤Ë¤µ¤¨»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À®À¥¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¡ÖÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¿´¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·À¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿°¥¤·¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢À®À¥¤ÏÍº²ð¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÀ¸¤±Ê¤é¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤µ¤¨»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°¦¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤¿µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ËÍ¤Ï¡¢°¦¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤³¤«¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤ò¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Öµá¤á¤ë¡×ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°¦¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¥¨¥´¥¤¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°¦Áþ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÂ³¤¯¸åÊÔ¡Ú¡Ö¡Øºä¸ý·òÂÀÏº¡Ù¤ËËÍ¼«¿È¤Î¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÇÐÍ¥¶È10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»×¤¦¤³¤È¡Û¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÃÊ³¬¤ÇËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿ÔèÂ¼ ÂÀ°ì¡ÊCOZEN inc¡Ë¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿×¢À¥ÎÜÈþ
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤Ï11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ö¡Øºä¸ý·òÂÀÏº¡Ù¤ËËÍ¼«¿È¤Î¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÇÐÍ¥¶È10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»×¤¦¤³¤È