¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÁáÀîÎ´µ×¡¢£µ²ó£±¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ¤ÇÁö¼Ô»Ä¤·¹ßÈÄ
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¡ÆüËÜ¡½¥¥å¡¼¥Ð¡Ê£±£·Æü¡¦Å·Êì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦ÁáÀîÎ´µ×¤Ï£¶²ó£±¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£³»Íµå£·Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯¥É¥ì¥¤¥¯¤Ëº¸¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢£±»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£¶Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£±¡¢£²²ó¤È£³¼ÔËÞÂà¡££³²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ð¥ë¥É¥¥ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Ú¥ì¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥ï¥ë¥Æ¥ì¥¹¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤··Þ¤¨¤¿£´²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ìÌµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Â³¤¯¥É¥ì¥¤¥¯¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¸åÂ³¤ò»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¾¡¤Æ¤Ð£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ£±°ÌÆÍÇË¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£