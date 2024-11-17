¡ÖMAJOR 2nd¡Ê¥á¥¸¥ãー¥»¥«¥ó¥É¡Ë¡×Âè291ÏÃ¡Ö²ÖÂ¼°ì²È¤ÎÀµÂÎ¡×¤¬¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè291ÏÃ¡Û
11·î17Æü ¸ø³«
11·î17Æü ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï11·î17Æü¡¢ËþÅÄÂóÌé»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖMAJOR 2nd¡Ê¥á¥¸¥ãー¥»¥«¥ó¥É¡Ë¡×Âè291ÏÃ¡Ö²ÖÂ¼°ì²È¤ÎÀµÂÎ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè291ÏÃ¤Ç¤ÏÀî»ÞÃæ¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÉ÷ÎÓÂçÈøÃæ¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢Èøºê¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê²ÖÂ¼°ì²È¡¢Àî»ÞÃæ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
Âè291ÏÃ¡Ö²ÖÂ¼°ì²È¤ÎÀµÂÎ¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚMAJOR 2nd¡Û
¸ãÏº¤ÎÂ©»Ò¡¦Âç¸ã¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Î¤Ê¤µ¤ÈÆóÀ¤¤Î½Å°µ¤«¤é¡¢¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Ìîµå¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¾®£¶¤ÎÂç¸ã¤Î¸µ¤Ø¡¢°ì¿Í¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬¸½¤ì¤ë¡£º´Æ£¼÷Ìé¤ÎÂ©»Ò¤ÈÌ¾¾è¤ë¸÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Âç¸ã¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡Ä¡Ä¡©
(C)Shogakukan Inc. All rights reserved.