BTSのメンバー・JIN(ジン)が11月15日にソロアルバム『Happy』を発売したことをうけ、11月16日・17日の2日間、韓国ソウルにある奨忠体育館にて『JIN “Happy” Special Stage』を開催。その際のライブ写真が公式InstagramおよびBTS公式X(旧Twitter)にて公開された。

ライブ写真:JIN『Happy』Special Stage

■ソロアルバム『Happy』発売を記念して開催されたスペシャルステージ

今作『Happy』はJINにとって初のソロアルバムで、11月16日付オリコンデイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得。

JINのあたたかい気持ちで満たされた同作にはタイトル曲「Running Wild」をはじめ、「I’ll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window (with WENDY)」「I will come to you」など計6曲を収録。

今回、Instagramにて投稿された内容は、シックなスーツ姿やボリュームたっぷりなホワイトニットやアーガイルチェックのグレーセーター姿、黒のレザージャケットでクールにキメた姿など、JINの魅力を際立たせる様々な衣装を着用したステージショットだ。

