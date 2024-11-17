ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¥Ð¥¹Æ±»Î¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î Êâ¹Ô¼Ô1¿Í¤¬»àË´ ¥¿¥¤¿Í´Ñ¸÷µÒ´Þ¤à15¿Í¤±¤¬¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÃæÀµ¶èÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç17Æü¸áÁ°¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬Á°Êý¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Â¦¤Î¥Ð¥¹¤¬ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿Àª¤¤¤ÇÁ°Êý¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï¼ÖÂÎ²¼¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥¿¥¤¿Í´Ñ¸÷µÒ7¿Í¤ò´Þ¤à¾èµÒ14¿Í¤ÈÁ°Â¦¤Î¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê1¿Í¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Â¦¤Î¥Ð¥¹¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Î²£ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉÆÍ¤Î¾×·â¤Ç½÷À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Êý¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¤¿¡£½÷À¤Ïµß½Ð»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¸ÆµÛ¤ä¿´Çï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸åÊý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÁ°ÊýÉÔÃí°Õ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Â¦¤Î¥Ð¥¹¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Î²£ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉÆÍ¤Î¾×·â¤Ç½÷À¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Êý¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤â¾×ÆÍ¤·¤¿¡£½÷À¤Ïµß½Ð»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¸ÆµÛ¤ä¿´Çï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸åÊý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÁ°ÊýÉÔÃí°Õ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë