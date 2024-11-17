ÂæÏÑ¡¦¹âÍº¤Ç³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¼° ¥Ð¥·¡¼³¤¶®ÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ËÉ½¾´¾õ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Ï16Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¤Î¼ø¾Þ¼°¤òÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥·¡¼³¤¶®ÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÈÄ¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¶¨²ñ¤Î±üÀµ»Ë¹âÍº»öÌ³½êÄ¹¤¬É½¾´¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾ÃÄÂÎ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂæÏÑ¤ÎÆî¤Î¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤ÇÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸òÎ®¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï°ÖÎî»ÜÀß¤È¤·¤Æ1981Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿Ä¬²»»û¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°äÉÊ¤Î´ÉÍý¤äÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ç¤Î»´·à¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï2015Ç¯¤ËÂæÏÑºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£Ä¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç°ÖÎîº×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ä¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¾áº´±É°Ñ°÷Ä¹¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¿¿¤ËÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï»û¤ò·úÎ©¤·¤¿¸Î¿Í¤ÎÃæÅè½¨¼¡¤µ¤ó¤À¤È¸ÀµÚ¡£Àï»þÃæ¤Ë¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ç12Æü´ÖÉºÎ®¤·¤¿Ëö¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿ÃæÅè¤µ¤ó¤¬¡¢µß½õ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò30Ç¯°Ê¾åËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤Ë»û¤ò·úÎ©¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÅÏÊÕ¿òÇ·°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê³°¸òÌäÂê¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ç¤Î¤ß°ÖÎîº×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ëÀïË×¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¹ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬Ì¤¤À¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î°ÖÎîº×¤Ï17Æü¤ËÖ¢Åì¸©¤ÎÄ¬²»»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Î¾ÃÄÂÎ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂæÏÑ¤ÎÆî¤Î¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤ÇÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸òÎ®¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï°ÖÎî»ÜÀß¤È¤·¤Æ1981Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿Ä¬²»»û¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°äÉÊ¤Î´ÉÍý¤äÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ç¤Î»´·à¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï2015Ç¯¤ËÂæÏÑºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£Ä¬²»»û´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç°ÖÎîº×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ÖÎîº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÅÏÊÕ¿òÇ·°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê³°¸òÌäÂê¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ç¤Î¤ß°ÖÎîº×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ëÀïË×¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¹ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬Ì¤¤À¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î°ÖÎîº×¤Ï17Æü¤ËÖ¢Åì¸©¤ÎÄ¬²»»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë