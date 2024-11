リヴァプールは左サイドバックの強化を目指している。



『Relevo』のマッテオ・モレット氏によると、リヴァプールはボーンマスに所属する21歳のハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズ獲得に向けて最初の問い合わせを行ったという。



2023年7月にAZアルクマールからボーンマスに完全移籍を果たしたケルケズ。ボーンマス加入以降はこれまで公式戦通算44試合に出場するなど主力として活躍。今季もここまでプレミアリーグ全11試合に先発出場しており、第10節のマンチェスター・シティ戦では圧巻の2アシストを挙げて王者撃破に貢献していた。





Wishing Milos Kerkez a very happy 21st birthday!



Let's relive his two assists against the champions pic.twitter.com/KALueDWd5P