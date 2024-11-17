¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÆâÅÄÍý±û¡Ê»£±Æ¡¦ÀÐÅò¹±²ð¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£·Æü¡¢µþÅÔ¡Ë

¡¡£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿­¤Ó¤Æ£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¤Ç£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¡Íø¤·¤¿ÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢µ­Ç°¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¹õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÆâÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆâÅÄ¤ò¸«¤¿Åê¹Æ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÆâÅÄÍý±û¤µ¤óÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¨¤¨¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê£÷£÷£÷¡×¡¢¡ÖÂçÅ·»È¡×¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´é¾®¤µ¤¤¡×¡¢¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£