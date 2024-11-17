ÍµÈ¹°¹Ô¡¢»Ê²ñÌ³¤á¤ë¹ÈÇò¡ÈÆâÄê¡ÉÊóÆ»¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÆâÄê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡©²¶¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤µ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë17ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¡ÈÆâÄê¡ÉÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¤À¤¬¡ÖµîÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯¾ðÊó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤¬ÆâÄê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆâÄê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÆâÄê¤¬¥Ý¥í¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î?¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆü¤Þ¤Ç²¶¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤ÈËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È?¡ÈÆâÄê½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£