BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』がオリコンデイリーアルバムランキング初登場1位

■JINは『Happy』を通して幸せの要素である愛、ときめき、勇気のような感情を率直に表現

JINが11月15日に発売したソロアルバム「Happy」が11月16日付オリコンデイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得した。

「Happy’」はJINにとって初めてのソロアルバム。

JINは新アルバムを通じて幸せの要素である愛、ときめき、勇気のような感情を率直に表現し、ポジティブなエネルギーを届ける「日差しのような存在」(A Ray of Sunshine)になりたいと願う。彼はアルバムを聞くすべての人が幸せになることを願う気持ちを音楽に込めた。

JINのあたたかい気持ちで満たされた「Happy」にはタイトル曲「Running Wild」をはじめ「I’ll Be There」、「Another Level」「Falling」「Heart on the Window (with WENDY)」「I will come to you」など計6曲が収録された。

バンドサウンドをベースにした多彩なジャンルの音楽のなかに“ボーカリストJIN”の魅力が溶け込んでいる。

JINはファンソング「I will come to you」を直接作詞するなど、全般的なアルバム制作に参加し音楽的力量を発揮した。

JINは11月16~17日、ソウル市中区奨忠体育館でファンショーケース『JIN ‘Happy’ Special Stage』を開催する。

リリース情報

2024.10.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’ll Be There」

2024.11.16 ON SALE

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/