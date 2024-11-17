moon drop、バンド初の東名阪Zeppワンマンを含む自身最大規模の全国ワンマンツアー開催
moon dropが、バンド初となる東名阪Zeppワンマンを含む自身最大規模の全国ワンマンツアー＜Sweet Home Tour＞の開催を発表した。
＜Sweet Home Tour＞は、2025年2月4日(火)F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、全国各地で計21公演で約15,000人を動員する自身最大規模の全国ワンマンツアー。さらに東京・大阪・名古屋の3箇所はバンド初となるZeppワンマン公演となっている。
ライブ・イベント情報
2月4日(火)神奈川 F.A.D YOKOHAMA 開場17:45/開演18:30
2月7日(金)鹿児島 CAPARVO HALL 開場17:45/開演18:30
2月9日(日)長崎 DRUM Be-7 開場16:30/開演17:00
2月15日(土)福島 郡山Hip Shot Japan 開場16:00/開演17:00
2月16日(日)宮城 仙台Rensa 開場16:00/開演17:00
2月21日(金)奈良 EVANS CASTLE HALL 開場17:30/開演18:30
2月23日(日)石川 金沢EIGHT HALL 開場16:00/開演17:00
2月24日(月祝)滋賀 U★STONE 開場16:00/開演17:00
3月1日(土)愛媛 松山WStudioRED 開場16:00/開演17:00
3月2日(日)香川 高松DIME 開場16:30/開演17:00
3月8日(土)北海道 PENNY LANE24 開場16:00/開演17:00
3月9日(日)北海道 函館cocoa 開場16:30/開演17:00
3月15日(土)静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA 開場16:00/開演17:00
3月16日(日)栃木 HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場16:30/開演17:00
3月20日(木祝)長野 CLUB JUNK BOX 開場16:00/開演17:00
3月29日(土)山口 周南RISING HALL 開場16:00/開演17:00
3月30日(日)広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO 開場16:00/開演17:00
4月6日(日)愛知 Zepp Nagoya 開場16:00/開演17:00
4月11日(金)大阪 Zepp Namba 開場17:30/開演18:30
4月12日(土)福岡 DRUM LOGOS 開場16:00/開演17:00
4月20日(日)東京 Zepp DiverCity 開場16:00/開演17:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
＜チケット情報＞
【価格】前売り：4,500円(税込)
【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/35955
リリース情報
2024年11月6日(水)配信リリース
https://moondrop.lnk.to/Yamenishite
ミュージックビデオ（11月6日0時公開）
https://youtu.be/-xLdaW-qnwI
ライブ・イベント情報
― HALL SERIES ―
11/17(日) 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール OPEN17:00/START18:00
11/30(土) 大阪 NHK大阪ホール OPEN17:00/START18:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
＜チケット情報＞
【価格】HALL SERIES：\5,300(in tax)
【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/25983
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