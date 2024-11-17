moon drop¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØSweet Home Tour¡Ù³«ºÅ¡¡½é¤ÎÅìÌ¾ºåZepp¸ø±é¤â
¡¡moon drop¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤è¤ê¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØSweet Home Tour¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Saucy Dog¤ËÂ³¤¯¥Ö¥ì¥¤¥¯³ô¤Ï¡©¡¡moon drop¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢¤Í¤°¤»¡£¡Ä¡Ä¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¿´¤òÄÏ¤à¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î4Æü¤ÎF.A.D YOKOHAMA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×21¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºåZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò´Þ¤à¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¸½ºß¡Ømoon drop 10th Anniversary ½Ë¡ª¥àー¥ó¥É¥í¥Ã¥×½©¤Î10¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¡ª¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£11·î30Æü¤ËNHKÂçºå¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë