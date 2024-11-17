¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢µÁÉã¤ÈÉ×¤È¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¡¡¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡õ¥³¡¼¥È¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤òÈäÏª
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÁÉã¤ÈÉ×¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖÍèÆüÃæ¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËµÁÉã¤ÈÉ×¤È»Ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Ø´ø¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê²»³ÚÉñÂæ¤ÇºÇ¤âÃøÌ¾¤Ç³×¿·Åª¤Ê»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥¹¡¦¥ë¥Í¥½¥ó¥¹»á¡£¥½¥ê¥¹¥È¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¸ÞÅè¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£