°¦Ç¤¬¡Ø»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤Î4¤Ä¤Î»ÅÁð¡¡Ç¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡©
1.Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â·Ú¤¤È¿±þ
Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÈÆ±µïÇ¤ÎÌ¾Á°¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÄ¤¤¤ÆÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤Ý¤ò·Ú¤¯¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ª¤À¤±¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¾¯¤·ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤â¡£²Ä°¦¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿Ç¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¸«²¼¤í¤¹
Ç¤Ï¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤ä²È¶ñ¤Î¾å¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¹Ô¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢²¿¤«Ãý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤â¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÍí¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÊìÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ÆÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸«¤»¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
3.»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë
Ç¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¡¢¥ー¥Üー¥É¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¡¢¿·Ê¹»æ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
4.¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤¹¤ë
ÉáÃÊ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤ä¤á¤¿¤êÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ã¤¦¾ì½ê¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âà¶þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÍ¤êÍ¾¤Ã¤¿¥Ñ¥ïー¤òÈ¯»¶¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Î²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤â¡¢¿ô¥ö·î¤Ë1²ó¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤«¤éÇ¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÇ¤ÎÂÖÅÙ¤äÉ½¾ð¤Ï¡¢¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈ¿±þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÈ¿¹³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¡£°¦Ç¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÁð¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÂÖÅÙ¤äÉ½¾ð¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£