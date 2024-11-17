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¾¾ËÜ¤Ï¡ÖºòÌë¤Ï»ç¿á½ß¤µ¤ó¡¡¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆMusic and Bullet¡Á²»³Ú¤È½ÆÃÆ¡Áfeaturing Jun Shibuki with Gentle Forest Jazz Band¡¡¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤òÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÒ¸«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
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