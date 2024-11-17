Æ¨Ë´Àè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¿ÈÊÁ¹´Â«¡Äº¾µ½¡¦ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤ÎÃË¡¡¶Ð¤áÀè¤«¤éÄÌÄ¢¤Ê¤ÉÅð¤ß700Ëü±ß°Ê¾åÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤
º¾µ½¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢Æ¨Ë´Àè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´ÉÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥É¥¦¡¦¥È¥â¥äÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯¡¢°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤·ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¾å¡¢¸ýºÂ¤«¤é787Ëü6000±ß¤òÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥É¥¦ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀàÅð¤äº¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥É¥¦ÍÆµ¿¼Ô¤Ï10·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÆþ¹ñ¤·Æ¨Ë´À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬11·î15Æü¡¢¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ë¤¢¤ëÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ç¥Ó¥¶¤Î±äÄ¹¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÝ¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£