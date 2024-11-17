Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡ÄÁÏÀß125¼þÇ¯¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥í¥´¤¬Éü³è¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸ø¼°ºÎÍÑ¤Ø

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Without history there's no future ✨ pic.twitter.com/ud2nJyWpTn— AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024
Ajax Amsterdam, je bent nog net als toen. pic.twitter.com/detN6KoSyk— AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024
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