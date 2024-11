Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡ÄÁÏÀß125¼þÇ¯¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥í¥´¤¬Éü³è¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸ø¼°ºÎÍÑ¤Ø

エールディヴィジ(オランダリーグ)の名門アヤックスは17日、2025−26シーズンよりクラブロゴを変更することを発表した。1900年創設のアヤックスは、1928年からギリシャ神話に登場する英雄『大アイアース(アヤックス)』の頭部をあしらったエンブレムを採用しており、1990年(1991−92シーズン)に現在使用されている抽象的なバージョンへと変更された。現地サポーターの間では、旧ロゴの復活を望む声も根強かったなか、クラブ創設125周年を迎える2025年より、ロゴを旧バージョンへ戻すことが17日に正式に発表された。

