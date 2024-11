SEVENTEENがアジアを占拠。年末→2月までのツアー日を総まとめ!!

ボーイズグループSEVENTEENがアジアツアーを拡大する。

PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは来年1月26日(現地時間)にシンガポール、2月9日にジャカルタ、2月16日にバンコクでそれぞれ『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA』の公演を1回ずつ追加した。

これにより、SEVENTEENは『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を通じて、世界14都市で合計30公演を行なう予定だ。

SEVENTEENは、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムを皮切りに、アメリカの5都市を巡り、「公演の名手」としての一面を披露し、グローバルなファンを魅了してきた。

特に『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA』はすべてスタジアムで開催される予定で、SEVENTEENの驚異的な観客動員力を実感させるものとなっている。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

彼らは、フィリピンのブランカン・スタジアム、シンガポールのナショナル・スタジアム、ジャカルタのジャカルタ・インターナショナル・スタジアム、バンコクのラジャマンガラ・ナショナル・スタジアムで「CARAT」たちと対面する。

SEVENTEENはアジアツアーに先立ち、今月11月27日に日本で4枚目のシングルをリリースし、現地でドームツアーを開催する。

このツアーは、11月29〜30日のバンテリンドーム名古屋、12月4〜5日の東京ドーム、12月12日および14〜15日の京セラドーム大阪、12月19日および21〜22日の福岡PayPayドームへと続く予定だ。