サンエックスのキャラクター「センチメンタルサーカス」が、2025年で15周年を迎える。このことを記念して、11月15日(金)にセンチメンタルサーカス15周年アニバーサリーティザーサイトがオープンした。センチメンタルサーカスの主人公は、捨てられたぬいぐるみのシャッポ。街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。今夜も不思議な仲間が集まってショータイムのはじまりはじまり。

ティザーサイトは、これまでの歴史を振り返るセンチメンタルサーカスヒストリーや、15周年を記念したアートの公開など、センチメンタルサーカス15周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトとして、1年を通して作られていくという。アニバーサリーサイトの中で15周年にむけて何か変化が起こっていくかも…!?今後、様々なコンテンツが更新されていく予定ということなので、ぜひ楽しみに。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.