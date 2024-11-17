ÆñÉÂ¸øÉ½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅÄ¾åÁÕÂç¤ËÆÏ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅÄ¾åÁÕÂçÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Ç¯Êð¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î650Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¶¯¤¤ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ÉÂ±¡¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¿Í¤Ç¤Ï100Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆñÉÂ¤Î¡Ö¥é¥ó¥²¥ë¥Ï¥ó¥¹ºÙË¦ÁÈ¿¥µå¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£°ì»þ¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10·î¤Î3·³Îý½¬»î¹ç¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÂÎ½Å¤ä¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤â½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤ËµÜºê¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤ÈÆ±¤¸ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Æ¡È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤ÏÍâ22Ç¯4·î¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¡£1·³½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²óÅÓÃæ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤âÉ¬¤ºÊÖ¤êºé¤¯¡£»ÙÇÛ²¼ºÆ¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯³«Ëë¤«¤é1·³¤Ç¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£