¡ÖÆþ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¾®³ØÀ¸¤¬¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÃÊ¥Üー¥ëÀ½¤Î¡Ö¥¢¥ê¤ÎÁã¡×ÌÂÏ©¤Å¤¯¤ê¡áÀÅ²¬»Ô
11·î17Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¥¢¥ê¤ËÊ±¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤¬ÃÊ¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¢¥ê¤ÎÁã¡×¤ÎÌÂÏ©¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÆþ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¾®³ØÀ¸¤¬¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÃÊ¥Üー¥ëÀ½¤Î¡Ö¥¢¥ê¤ÎÁã¡×ÌÂÏ©¤Å¤¯¤ê¡áÀÅ²¬»Ô
¥¢¥ê¤ÎÁã¤ÎÌÂÏ©¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥ÈÀÅ²¬ÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸Ìó50¿Í¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¿¨³Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢Ìó400¸Ä¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡ä¡ÖÆþ¤ë¤Î¤¬¤¿¤Î¤·¤ß¡×
´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌÂÏ©¤ÎÃæ¤òÃµ¸¡¤Ç¤¹¡£
¡ã»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡äQ(ÌÂÏ©¤Î)Ãæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿? ¡ÖºÙ¤«¤Ã¤¿¡£Áë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¹¤¯¤ÆÊ£»¨¤ÊÌÂÏ©¤ò¥´ー¥ëÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£