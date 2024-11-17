Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤Ë°¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶«¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¡Ê¤«¤éºÊ¤Ë¡Ë¡ÖÂç¡¦Âç¡¦Âç¹¥¤­¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡×

½÷¤Î»Ò¡Ö¤¸¤¤¤¸¡¢Âç¹¥¤­¤À¤è¡Á¡×

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ë¤¢¤ëÉ×ÉØ±ßËþ¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëÉ×ÉØ´ä¡Ê¤á¤ª¤È¤¤¤ï¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ä°¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶«¤Ó¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É10ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤ò¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¡Ê¤«¤éÉ×¤Ë¡Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×

ÃËÀ­¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¡¢Êì¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×

ÃËÀ­¡Ê¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¡Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤µ¡Á¤ó¡×