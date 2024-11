◆ジン、ソロショーケース開催 BTSグループトークは活発

【モデルプレス=2024/11/17】BTS(ビーティーエス)のJIN(ジン)が16日から17日にかけて、韓国・ソウルにてソロアルバム「Happy」(15日リリース)を記念したショーケース「JIN『Happy』Special Stage」を開催。ここでは17日公演の様子をレポートする。「Running Wild」で爽やかに幕を開けると「HAPPY Presentation」と題して、今回のアルバムのディテールをファンと楽しみながら紹介。「Running Wild」のMVの撮影エピソードとして、「思い切り走ってみようと思いましたが、33歳です…」と残念そうに切り出すと、観客から「え〜」と声が上がり「…まだ若いソクジン・33歳です」と言い直し。しっかり歓声が上がったことを確認し「体力の問題を感じて車に乗ることにしました」と歌詞に合わせて走ることはせず、車に乗る演出にしたと明かしていた。

「I will come to you」の作詞秘話として「入隊中に入れた歌詞をメモしました。そして除隊した後にその単語を使って歌詞を書きました」とライブをせずに入隊したことから、ARMYに会いたい思いが強くなり、そうした思いを歌詞に込めたと告白。入隊中の話からTMIとして切り出すと、最近はBTSのグループトークでも軍隊の話ばかりという一方で、除隊しているJ-HOPEから「何を言っているかわかりません」とユーモア溢れる返しをもらったとエピソードを披露。トークの最後には「頑張ってね」と入隊中のメンバーにもエールを送っていた。そうしたコーナーを終えると「Falling」から「Heart on the Window(with WENDY)」へと移り、Red Velvet(レッドベルベット)のWENDY(ウェンディ)がサプライズで登場。2人で美しいコーラスを響かせながらパワフルなデュエットを聴かせる。歌唱後にウェンディは「最初に曲を聞いたときから良いと思っていたしレコーディングも楽しかったし…。今すごく緊張してます…」と明かし、ARMYで埋め尽くされた会場を前に緊張している様子。今回のコラボを経て、先輩のジンから「いつでもヘルプコールをください」と呼びかけるも、ウェンディは「人見知りをされる先輩なので私からお声がけします(笑)」と返し、和やかなムードを作った。ややジンのシャイな様子が漂う会話だったが、ウェンディがステージを後にすると「実は今日会うのが2回目です」と告白。楽曲制作中についても「実は会話もすることもありませんでした。曲作業をするとしたら会話をすると思ったんですが(笑)…」と明かしていた。「ジンの幸せワールドカップ」として、ファンとゲームを楽しんだ後は「I will come to you」を切なく歌い、「Another Level」で力強くクールな歌声で新たな魅力を打ち出すと、「I'll Be There」でアルバムタイトルの通り会場をハッピーオーラたっぷりに。アップビートな「Super Tuna」、ハイノートが美しい「Moon」…と続けると「この曲はもう歌わないほうがいいかもしれない」と嘆きつつ「もう帰ります」と幕の向こうに行く素振りを見せたが、ギターのサウンドが鳴り始めると「嘘だよ〜」と再びステージへ戻り「The Astronaut」で優しい歌声を響き渡らせた。アンコールでは「Running Wild」を力いっぱい歌い切り、「気を付けてお帰りください。いつも幸せに過ごしてくださいね」と伝え、紙吹雪が舞う中、ショーケースを締めくくった。「Happy」は彼にとって重要な「幸せ」を探す旅路について語る作品。新アルバムを通じて幸せの要素である愛、ときめき、勇気のような感情を率直に表現し、ポジティブなエネルギーを届ける「日差しのような存在」(A Ray of Sunshine)になりたいと願う。アルバムを聴くすべての人が幸せになることを願う気持ちを音楽に込めたという。タイトル曲「Running Wild」をはじめ「I'll Be There」、「Another Level」、「Falling」、「Heart on the Window(with WENDY)」、「I will come to you」など計6曲を収録。バンドサウンドをベースにした多彩なジャンルの音楽の中にボーカリストとしての魅力が溶け込んでいる。 ジンはファンソング「I will come to you」を直接作詞するなど、全般的なアルバム制作に参加し音楽的力量を発揮した。