時代を超えた伝統的な味わいを楽しめる。クラシックワインを中心に取り扱う隠れ家のようなワインバー（東京・門前仲町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は門前仲町駅近くにオープンした、クラシックワインを豊富にそろえるワインバー。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ワインバー alternative,(東京・門前仲町)

クラシックワインの魅力を味わって 写真:お店から

2024年9月、門前仲町駅から徒歩1分ほどの場所に、型にはまらないクラシックワインを楽しめる「ワインバー alternative,(オルタネイティブ)」がオープンしました。店主の杉原竜力氏は2015年に新卒でパレスホテル東京に入社。ホテル内にあるレストラン「グランドキッチン」や日本料理店「和田倉」にて5年間修業を積み、その間にソムリエの資格を取得しました。その後「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出されている「フランス料理 エステール」を経て、「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」に選出されている西麻布の人気焼肉店「うし松」にて3年間ソムリエとして勤務し、ワインの発注管理など担当してきました。一流ホテルや西麻布で働く中、希少なワインや高額ワインを扱う経験もでき、ワインを広めたいという思いから次のステップのチャレンジとして自分の店を出店。杉原氏自身が飲んでおいしいと思う、ストーリーのあるワインを厳選して提供します。

杉原氏との会話も楽しいカウンター席 写真:お店から

店舗の場所は、以前より通っていたワインバーがあったことから、ワインの需要があるのは感じていたそう。隣の清澄白河からの流れでお洒落なカフェや飲食店も多くあり、若い層も増えているので、ポテンシャルの高いエリアだと思っていたところ、この物件を見つけたそうです。駅から近く大通り沿いですが2階に位置するため、喧騒から離れた隠れ家感があります。黒を基調としたお洒落な店内には長いカウンターが設置され、窓側にはソファー席もあり、客席は全12席。カウンターは左官仕上げで奥行きを広くし高級感を出しています。入店して目に飛び込んでくるカウンターの壁のラインライトが近未来感を演出。ハードルが高くならないようオーセンティックな感じではなくモダンな造りにしたそうです。

ワインに寄り添うお通し 写真:お店から

お通しには厳選された生ハム、風味豊かなオリーブ、そして自家製のパプリカピクルスを提供。上質な生ハムはワインとの相性が抜群で、オリーブの深いコクとピクルスの爽やかな酸味が、ワインの味わいを一層引き立てます。シンプルながらもこだわり抜いた一皿で、最初の一杯をより贅沢なものに。(内容は時期により内容は異なります)

人気のパスタ 写真:お店から

またルーローハン風味のスパイスが利いた「チャーシュー」900円や、厳選したソースを使用し、素材の旨みを引き出すよう丁寧に仕上げた「本日のパスタ」1,320円も好評です。

ワインはグラスで常時10種類ほど用意し1,200円〜、ボトルは8,000円〜。ナチュラルワイン全盛期の今あえてクラシックタイプのワインを中心に提供しています。「普段ナチュラルワインを好まれる方にも良さを伝えたい」と杉原氏。フランス・ブルゴーニュやボルドーから、イタリア、ニューワールドのものまで、充実のラインアップ。ワインの背景や生産者の思いにフォーカスし、ワインをただ飲むだけでなく、その深い物語を味わえる場としても楽しめます。また、ワインだけでなく、ウイスキーやクラフトビールもそろえています。

ワイン好きが納得する品ぞろえ 写真:お店から

気さくで親しみやすい杉原氏のサービスも好評で、居心地の良いワインバー。女性一人でも入店しやすく、ワイン好きの方も満足できる品ぞろえなので、リピーターも増えているようです。ワインの持つ生産者のストーリーに耳を傾けながら、おいしいつまみと厳選したワインを楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

厳選されたワイン 出典:aa2c70さん

『門前仲町駅から徒歩1分という利便性の高い場所で、昼間の混雑から解放されていてアクセスが良かったです。

仕事帰りに立ち寄るのにはぴったりで、周囲にも魅力的なスポットが多く、再訪したいと思いました』(aa2c70さん)

4名用のソファー席もあります 写真:お店から

『モダンでシックな内装が魅力の店です。

静かな環境で、同僚たちと落ち着いて会話を楽しむことができました。

隠れ家的な雰囲気もあって、さらに居心地も良かったです』(こころん26017さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ワインバー alternative,住所 : 東京都江東区門前仲町2-9-1 多賀ビル 2FTEL : 080-1279-4199

文:佐藤明日香

