¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡ÛÅ·Êì¤Ç¤âÂæÏÑ¥Á¥¢¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÏ¢Æü¡È¼çÌòµé¡É¤Î³èÌö¤ÇÂç²ñÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè4Àï¡¡ÆüËÜ¡½¥¥å¡¼¥Ð¡Ê2024Ç¯11·î17Æü¡¡Å·Êì¡Ë
¡¡¥¥å¡¼¥ÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ·ÊìËÀµå¾ì¤Ç¤â»î¹çÁ°¤ËÂæÏÑ¤Î¥Á¥¢¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡30Ê¬°ã¤¤¤Î¤Û¤ÜÆ±»þ´ÖÂÓ¤ÇÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â±þ±ç¡£±«¤â¤Á¤é¤Ä¤¯Ãæ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Á¥¢¤¬»î¹çÁ°¡¢»î¹çÃæ¤ÈÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤È¡È¼çÌòµé¡É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£