¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡È±ÀÚ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¸å¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¤òÈþÍÆ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²áµî¡ÖÀÚ¤êÊý¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤«¤é¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê£·£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¤Ë½Ð±é¡£¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ËÈ±¤òÀÚ¤é¤ì¤¿Ä¹Í¿Àé¼ï¤ò¡¢»î¹ç¸å¤ËÈþÍÆ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Í¿Àé¼ï¤È¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤Î¡ÖÇÔ¼ÔÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÇÅö»þ¤ÎÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥Ü¥ó¥Ü¥óÆÍ¤«¤ì¤Æ¡£ÌÓÀÚ¤é¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÊÈ±¡ËÀÚ¤êÊý¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬³Ú²°¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¡£Ìë£¹»þÈ¾º¢¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ä¹Í¿¤ÎÈ±¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¡£¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¿áÅÄ¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤éÈþÍÆ¼¼»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¿áÅÄ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²¶¤¬¤ª¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£ËÜµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ì¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£