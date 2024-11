¹âÉÊ¼Á¤Êµ¡Ç½¡¦ÂÑµ×À­¤òÈ÷¤¨¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¿²¼¼¤Ë¤â¡ª¥¨¥à¥¨¥ë¥¸¥§¥¤¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¥¦¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×

エムエルジェイは、米国ARCTURUS(アークタウラス)社がプロデュースしたアウトドア用ウールブランケットを2024年12月1日(日)に発売します。

エムエルジェイ「アウトドア用ウールブランケット」

価格 : 9,900円〜11,000円(税込)

別売キャリーストラップ 3,080円(税込)

原産国 : インド

素材 : ウール70%または80%(70%)、

低アレルギー性繊維30%または20%

サイズ : 162×223センチ

重量 : 約2キログラム

発売日 : 2024年12月

商品ホームページ: 販売ECサイト

*MLJオフィシャルショップ https://www.mlj-shop.jp/

エムエルジェイは、米国ARCTURUS(アークタウラス)社がプロデュースしたアウトドア用ウールブランケットを2024年12月1日(日)に発売。

ECサイトおよびAmazon、イベント等で販売を行い、将来的には他のECサイトでの販売や卸販売も行うなど、順次、販売チャネルを拡大していく予定です。

■ARCTURUS(アークタウラス)のウールブランケットの特徴

<極寒の過酷な状況でも暖かい本格仕様の毛布>

ARCTURUSはブランケットのほかにも狩猟に使うギリースーツ(迷彩服)やポンチョ、高性能のアノラックパーカーなどもプロデュースしています。

どれもみな見た目だけでなく、機能面にも優れた商品ばかりです。

ブランケットはインドの紡績で丹念に織機織りされた厚く、密度の高いこだわり仕様。

ヨレや毛羽立ちが起きやすい端部には全周に返し縫いが施されています。

厚さや密度の指標は500GSM(1平米あたりのグラム数)となっており、真冬の本格的な狩猟やアウトドアシーンの過酷な状況でも十分な暖かさが確保され、耐久性も十分。

一生モノのブランケットとして使えます。

厚く、重さのあるブランケットですが、製造過程で3度洗っているので、柔らかくゴワつき感はありません。

<アメリカンカルチャーを感じることができるデザインと色使いの大判ブランケット>

アメリカでは非常に需要の高い大判のウールブランケットは、ライフスタイルを主張するためのアイテムの一つと言っても過言ではないほど。

それだけに品質だけではなくデザインや色使いにもこだわった商品が多く販売されています。

ARCTURUSのブランケットはグレーやオリーブグリーンの無地のものから、クラシックなチェック柄のデザイン、さらにはアメリカの湖や山谷をイメージしたポップでオシャレな柄のものまで様々なデザインを展開しています。

サイズは162×223センチの大判サイズでキャンプやピクニックはもちろん、野外フェスやクルマのテールゲート、リビングや寝室にもお使いいただけ、アメリカンな雰囲気を楽しむことができます。

別売で持運びや保管に便利なキャリーストラップも用意。

いつでも、どこでもおしゃれなブランケットを気軽に使えます。

<おウチの洗濯機でも洗えるからいつでも清潔>

ウールブランケットの洗濯をする際ドライクリーニングが必要な製品が多いですが、ARCTURUSのブランケットは自宅で洗うことができます。

通常は冷水での手洗いが推奨されますが、場合によっては洗濯機での洗濯も可能です。

自宅で洗えるので、いつも清潔に気持ちよく使えます。

