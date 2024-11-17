¹À¥¤¹¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¤Î¡ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¿Æ»Ò¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×
11·î17Æü¡¢¹À¥¤¹¤º¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¸ø³«
2025Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹À¥¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤óÌò¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¤È¼«¿È¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ÆÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤â¤¦²¿ËÜÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¶¦±é¤Ø¤Î´î¤Ó¤Î¿´¶¤òÄÖ¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ì½ï¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¿Æ»Ò¡×¡Ö2¿Í¤Î¶¦±é¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹À¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¹À¥¤ÏºÇ°¦¤ÎÉã¤Î»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦»³²¼¿´Çþ¤ò¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï¤½¤ÎÉã¿Æ¡¦½ÕÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë