ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÖÂåÉ½Áªµó¡×¤¬¹ð¼¨¡¡¸õÊä¼Ô£´¿Í¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¸øÌóÁÊ¤¨¤ë¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤¬£±£±·î£±£·Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¼¡¤Î£´¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê£´£¹¡Ë
¡¡¢§ÅÞÉû´´»öÄ¹¤Î¶âÂ¼Î¶Æá½°±¡µÄ°÷¡Ê£´£µ¡Ë
¡¡¢§¶õËÜÀ¿´î½°±¡µÄ°÷¡Ê£¶£°¡Ë
¡¡¢§¸µ¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Î¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¡Ê£¶£¶¡Ë
¡¡º£²ó¤Î°Ý¿·¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï¡¢º£Ç¯£±£°·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¸ø¼¨Á°¤è¤ê£µµÄÀÊ¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤Ï·ë²ÌÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë·Á¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤·¤¿£´¿Í¤Ï£±£·Æü¸á¸å¡¢Âçºå¤ÎÆñÇÈ¤Ç¹çÆ±¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸øÌó¤òÅÞ°÷¤é¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Áª¤Ï£±£²·î£±Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢°Ý¿·¤ò¿·¤¿¤ËÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£