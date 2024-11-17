¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£±£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤³¤Î½©°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¡¡ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï½©»þ±«
¡¡£±£±·î£±£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ´¨¤¯¡¢ËÌ¤ÎÃÏ°è¤Û¤ÉÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÉÕ¶á¤ò´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢£±£¸Æü¤Ï¡ÖÀ¾¹âÅìÄã¡×¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î½©°ìÈÖ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï´¨µ¤¤ËÈ¼¤¦±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¶áµ¦ÃæÉô¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢ËÌ¤ÎÃÏ°è¤Û¤ÉÄÌ¤ê±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆîÉô¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¡¢£±Æü¤òÄÌ¤·¤Æ´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï£±£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢£±£¹Æü¤ÎÄ«¤Îµ¤²¹¤ÏÂçºå¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ç¤â¤Ò¤È·å¡¢Ãë´Ö¤â£±£µ¡î¤ËÆÏ¤«¤º£±£²·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£²£°Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¼þ´üÅª¤ËÅß·¿¤ÎÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ï£²£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£²£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿´¨µ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£