½¸¹ç½»Âð¤Î5³¬³¬ÃÊÍÙ¤ê¾ì¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¡¡50Âå～60Âå¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è
17Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î5³¬¤Ç50Âå¤«¤é60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½¸¹ç½»Âð¤Î5³¬³¬ÃÊÍÙ¤ê¾ì¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¡¡50Âå～60Âå¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è
17Æü¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡¢Ãæ¶èÀéÂåÅÄ°ìÃúÌÜ¤Î8³¬·ú¤Æ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö5³¬¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï50Âå¤«¤é60Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤¯¤Ä¤¬ÊÒÊýÃ¦¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÃÏ²¼Å´Ìð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë500¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥Ó¥ë¤ä½¸¹ç½»Âð¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£