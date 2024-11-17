¡Ö¥´¥ß¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×ÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤éÌó200¿Í¤¬»²²Ã¡¡°°Àî²Ï¸ý¤Ç¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ªー¥·¥ã¥ó¥ºX¡×¤ÈÀ¶ÁÝ³èÆ°¡Ú²¬»³¡Û
°°Àî¤Î²Ï¸ý¼þÊÕ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÉáÃÊÌÜ¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¡¢²¬»³¸©Æâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤é¤ÈÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¹çÆ±¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥´¥ß¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×ÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤éÌó200¿Í¤¬»²²Ã¡¡°°Àî²Ï¸ý¤Ç¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ªー¥·¥ã¥ó¥ºX¡×¤ÈÀ¶ÁÝ³èÆ°¡Ú²¬»³¡Û
Ìó200¿Í¤¬»²²Ã¤·¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢À¶ÁÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤Î4¤Ä¤Î¸©¤ÈÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßºï¸º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ªー¥·¥ã¥ó¥ºX¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áð¤Ê¤É¤ËÍí¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï²ó¼ý¤¬º¤Æñ¤ÊÉºÃå¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¡¢º£²ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤¬Âç·¿¤ÎÁð´¢¤êµ¡¤Ç»öÁ°¤Ë´¢¤ê¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁð¤à¤é¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤´¤ß¤òÊ¬ÊÌ¤·¤Ê¤¬¤é½¦¤¤½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
(»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸)
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡Ê¤´¤ß¤¬¡Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¥¸ÍÆâ¥ªー¥·¥ã¥ó¥ºX¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£