¡Ú»³·Á¡Û³«Åò930Í¾Ç¯¤ÎÀÖÅò²¹Àô¡¡ÈË±É¤ò´ê¤Ã¤Æ²¹Àô¿À¼Òº×¡¡¹ÈÍÕ¤â¸«¤´¤í¤Ë
³«Åò¤«¤é930Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÀÖÅò²¹Àô¤ÎÈË±É¤ò´ê¤¦²¹Àô¿À¼Òº×¤¬¡¢17Æü»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³·Á¡Û³«Åò930Í¾Ç¯¤ÎÀÖÅò²¹Àô¡¡ÈË±É¤ò´ê¤Ã¤Æ²¹Àô¿À¼Òº×¡¡¹ÈÍÕ¤â¸«¤´¤í¤Ë
±¨Ë¹»Ò»³È¬È¨µÜ¤Î¶Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î²¹Àô¿À¼Òº×¤Ï¡¢ÀÖÅò²¹Àô¤Î¸»Àô¤Î°ì¤Ä¤¬11·î17Æü¤ËºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇËèÇ¯¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Î¹´Û´Ø·¸¼Ô¤äÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³«Åò¤«¤é930Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÀÖÅò²¹Àô¤ÎÈË±É¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸»Àô¤«¤é¤±¤µµâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ªÅò¤ò¿ÀÍÍ¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë¸¥Åò¤Îµ·¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë¸»Àô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÖÅò²¹Àô¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²¹Àô¿À¼Òº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿±¨Ë¹»Ò»³¸ø±à¤Ïº£¡¢¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»³·Á¤ÈÄá²¬¤Ç22¡¥6ÅÙ¡¢Â¼»³¤ÈÈø²ÖÂô¤Ç21¡¥1ÅÙ¤Ê¤É¡¢12ÃÏÅÀ¤Ç20ÅÙ¤òÄ¶¤¨9·î²¼½Ü¤«¤é10·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£