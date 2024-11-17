ÂçÊ¬Äáºê¡¡Èá´ê14Ç¯¤Ö¤ê±É´§¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ÂçÊ¬¸©Í½Áª¡¡·è¾¡
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ÂçÊ¬¸©Âç²ñ·è¾¡¤¬17Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÊ¬Äáºê¤ÈÂçÊ¬¤¬1ÅÀ¤òÁè¤¦¹¥¥²ー¥à¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
14Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦ÂçÊ¬Äáºê¤È2Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÊ¬¤Î·è¾¡Àï¡£
Á°È¾30Ê¬¡¢ÂçÊ¬Äáºê¤Ï¥´ー¥ëÉÕ¶á¤Î¥¹¥íー¥¤¥ó¤«¤éÃæ±û¤Î¥¯¥í¥¹¤ò°ÂÅì¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬¤Ï1Ç¯À¸¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤ÎµÈÎÉ¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬Âç²ñÌµ¼ºÅÀ¤ÎÂçÊ¬Äáºê¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¸åÈ¾¤ÏÂçÊ¬Äáºê¤¬¥·¥åー¥È8ËÜ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬ÂçÊ¬¤Î¥ー¥Ñー¡¦½ÉÍø¤¬¹¥¥»ー¥Ö¤òÏ¢È¯¤·ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÂçÊ¬¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£
1－0¤ÇÂçÊ¬Äáºê¤¬Èá´ê¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£