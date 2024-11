KIRITOが11月16日、神奈川・YOKOHAMA Bay Hallにて<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>初日公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2022年にKIRITO名義でのソロワークスを始動し、同年11月に『NEOSPIRAL』、2023年11月に『ALPHA』を発表してきた彼が、2024年もその手を緩めることなく、11月13日に最新アルバム『CROSS』をリリース。全12公演にわたる全国ツアー<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>をスタートさせた。

■<KIRITO Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」>

▼2024年

11月16日(土) YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

11月17日(日) YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

11月24日(日) SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

11月25日(月) 恵比寿LIQUIDROOM

open18:30 / start19:00

12月03日(火) 仙台Rensa

open18:00 / start18:30

12月07日(土) 札幌PENNYLANE24

open17:00 / start17:30

12月14日(土) 福岡DRUM Be-1

open16:30 / start17:00

12月21日(土) 梅田CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

12月22日(日) 名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

12月25日(水) Spotify O-EAST(FC限定)

open18:15 / start19:00

▼2025年

01月05日(日) Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

01月06日(月) Spotify O-EAST

open18:15 / start19:00



▼ サポートメンバー

G.海(vistlip)、G.JOHN、B.Chiyu(SLAPSLY)、Dr.Hiroki(C-GATE)

▼チケット

一般料金:9,300円(ドリンク代別・税込)

※スタンディング/指定席

・イープラス https://eplus.jp/kirito24-25/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kirito-tk/

・ローソンチケット https://l-tike.com/kirito/

■3rdアルバム『CROSS』

2024年11月13日発売

【初回限定⽣産盤(CD+DVD)】

IKCB-9589〜90 4,730円(税込)

チェキ⾵フォトカード:全3種中1種ランダム封⼊

【通常盤】

IKCB-9591 3,300円(税込)

▼CD収録曲

01. CROSS OVER THE WORLD LINE

02. Golgotha

03. VENUS

04. KINGDOM OF THE NEW SEEDS

05. Document

06. ⽉の残像

07. ⽡礫の花

08. TIME AXIS

09. COMPLETE

10. A NEW BIBLE

▼DVD収録内容

「⽡礫の花」Music Video +メイキング映像



All Songs, lyries & Produced by KIRITO





▲初回限定生産盤 ▲初回限定生産盤



▲通常盤 ▲通常盤

●購入者特典

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く):ポストカード(タワーレコードver.)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く):ポストカード(HMV ver.)

・楽天ブックス:ポストカード(楽天ブックス ver.)

・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

・Amazon.co.jp:メガジャケット ※初回盤ご購入で初回盤デザイン、通常盤ご購入で通常盤デザイン



●リリース記念イベント

11月30⽇(⼟)18:00〜 東京・タワーレコード新宿店

12月01⽇(⽇)17:00〜 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

12月02⽇(⽉)19:00〜 宮城・タワーレコード仙台パルコ店

12月13⽇(⾦)19:00〜 福岡・タワーレコード福岡パルコ店

12月20⽇(⾦)19:00〜 ⼤阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI店





関連リンク

◆KIRITO オフィシャルサイト

◆KIRITO オフィシャルTwitter

◆KIRITO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆KIRITO オフィシャルFC『cells』

◆KIRITO オフィシャルニコニコチャンネル「KIRITO CHANNEL」

シックなオールブラックの衣装でKIRITOがステージに姿を現し、アルバム『CROSS』同様、「CROSS OVER THE WORLD LINE」で幕を開けた。ライヴは『CROSS』収録曲を中心にステージを展開。後半戦の怒涛のハードナンバーの連投を含め、交差する世界線、新時代の始まりを示す全23曲が繰り広げられた。KIRITOが身にまとったロングジャケットの背面には、煌めくクロスをモチーフにしたデザインが施されており、十字を背負いながら歌う姿が印象深いものだった。「“KIRITOソロ”であるとともに、バンド“概念(GAI-NEN)”だからね」という言葉もあったように、サポートを務めた海(G / vistlip)、JOHN(G)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Hiroki(Dr / C-GATE)は、これまでKIRITOと多くのステージを重ねてきた面々だ。それゆえバンド感に隙がない。初日公演ではアルバム『CROSS』表現の追求に重きを置かれていたように感じたものの、激しいパフォーマンスも彼らの持ち味のひとつだ。この光景がツアーを通してどのような変化と進化を遂げていくのか、期待が高まる。フロアにシンガロングが響いた温かな「I BLESS YOU」をもって、この夜は幕となったが、翌11月17日には同会場での第二夜となる公演が開催される。その後各地を巡り、年明け2025年1月5日および6日の東京・渋谷Spotify O-EASTにてファイナルを迎える。「毎回すごいことになるから、できるだけ一緒に過ごしてください」とはKIRITOの弁だ。